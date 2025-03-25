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Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 24 на 25 марта

В ночь с 24 на 25 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков четвёртого круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Четвёртый круг. Результаты матчей 24-25 марта:

Наоми Осака (Япония) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:3, 4:6, 4:6;

(Италия) — 6:3, 4:6, 4:6; Чжэн Циньвэнь (Китай) — Эшлин Крюгер (США) — 6:2, 7:6;

(Китай) — Эшлин Крюгер (США) — 6:2, 7:6; Арина Соболенко (Беларусь) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 6:4;

(Беларусь) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 6:4; Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США) — 6:1, 6:3;

(Великобритания) — Аманда Анисимова (США) — 6:1, 6:3; Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша) — 4:6, 4:6;

(Польша) — 4:6, 4:6; Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США) — 2:6, 3:6;

(США) — 2:6, 3:6; Александра Эала (Филиппины) — Паула Бадоса (Испания) — (отказ Бадосы);

(Филиппины) — Паула Бадоса (Испания) — (отказ Бадосы); Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша) — 7:6, 6:3.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.