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25 марта главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ, НБА, теннис, Даниил Медведев, Криштиану Роналду, Лионель Месси

Медведев вылетит из топ-10 рейтинга, Роналду вошёл в книгу рекордов. Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2023 года покинет топ-10 рейтинга ATP, нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за количество побед во встречах на уровне национальных команд, 71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Майами, уступив в матче третьего круга представителю Чехии Якубу Меншику. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев покинет топ-10 рейтинга ATP.
  2. Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество побед со сборной.
  3. Роман Сафиуллин не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, уступив Меншику.
  4. 32 очка Луки Дончича не помогли «Лейкерс» избежать поражения в матче с «Орландо».
  5. Андреева и Шнайдер меньше чем за час вышли в 1/4 финала турнира в Майами в парном разряде.
  6. 28 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения по буллитам в матче с «Коламбусом».
  7. Арина Соболенко вышла в 1/4 финала в Майами, обыграв прошлогоднюю чемпионку Коллинз.
  8. Сборная Англии разгромила Латвию в матче 2-го тура отбора ЧМ-2026.
  9. Эмма Радукану разгромила Аманду Анисимову и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Майами.
  10. Стали известны новые подробности и возможная дата возвращения Месси в «Барселону».
  11. Ига Швёнтек обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами.
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