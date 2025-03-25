Медведев вылетит из топ-10 рейтинга, Роналду вошёл в книгу рекордов. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2023 года покинет топ-10 рейтинга ATP, нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за количество побед во встречах на уровне национальных команд, 71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Майами, уступив в матче третьего круга представителю Чехии Якубу Меншику. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».