Медведев вылетит из топ-10 рейтинга, Роналду вошёл в книгу рекордов. Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2023 года покинет топ-10 рейтинга ATP, нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за количество побед во встречах на уровне национальных команд, 71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Майами, уступив в матче третьего круга представителю Чехии Якубу Меншику. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев покинет топ-10 рейтинга ATP.
- Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество побед со сборной.
- Роман Сафиуллин не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, уступив Меншику.
- 32 очка Луки Дончича не помогли «Лейкерс» избежать поражения в матче с «Орландо».
- Андреева и Шнайдер меньше чем за час вышли в 1/4 финала турнира в Майами в парном разряде.
- 28 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения по буллитам в матче с «Коламбусом».
- Арина Соболенко вышла в 1/4 финала в Майами, обыграв прошлогоднюю чемпионку Коллинз.
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- Ига Швёнтек обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами.
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