Арина Соболенко — о давлении: я там, где должна быть. Я очень много работала

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о давлении из-за высокого рейтинга WTA.

«Думаю, я там, где должна быть. Очень рад видеть себя на такой позиции, потому что я работала, очень много работала, чтобы оказаться там, где я сейчас. Это не давление для меня. Очень приятно находиться в этом положении.

Скажем так, быть спортсменом — это уже большое давление. Я сосредотачиваюсь на себе, а не на моментах давления. Думаю, что если вы готовы сфокусироваться на себе и на совершенствовании, то давления нет. На US Open есть табличка с надписью: «Давление — это привилегия». Я так это понимаю», — приводит слова Соболенко Punto de Break.