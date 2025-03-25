Соболенко — о турнире в Майами: очень приятно заниматься стиркой. Рада, что здесь дом

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о личном комфорте во время турнира в Майами (США), где у неё есть дом.

«Мне нравится оставаться дома. Как вы сказали, очень приятно заниматься стиркой. Я могу сделать это в любое время, не нужно ждать целый день. А ещё — водить машину и, опять же, ехать домой, посещать любимые места и находиться в уютной и комфортной обстановке. Это здорово, и я счастлива. Рада, что у меня здесь есть дом и моя база, чтобы я могла чувствовать атмосферу во время турнира», — приводит слова Соболенко Punto de Break.