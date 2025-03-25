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«Самая громкая атмосфера, в которой я играл». Де Минор — о бразильских болельщиках Фонсеки

«Самая громкая атмосфера, в которой я играл». Де Минор — о бразильских болельщиках Фонсеки
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о мощной поддержке бразильских болельщиков 18-летнему Жоао Фонсеке, с которым играл в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

Майами (м). 3-й круг
25 марта 2025, вторник. 02:05 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 6
7 		5 3
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Только распространяю любовь здесь!!! Возможно, самая громкая атмосфера, в которой я когда-либо играл, я насладился битвой. Просто решил написать, чтобы выразить признательность за невероятную поддержку, которую вы оказывали Жоао здесь, в Майами. Спокойной ночи всем», — написал де Минор на личной странице в соцсетях.

Благодаря своей победе над Фонсекой де Минор вернётся в топ-10 рейтинга ATP. Он сместит россиянина Даниила Медведева.

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