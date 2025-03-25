«Самая громкая атмосфера, в которой я играл». Де Минор — о бразильских болельщиках Фонсеки

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о мощной поддержке бразильских болельщиков 18-летнему Жоао Фонсеке, с которым играл в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

«Только распространяю любовь здесь!!! Возможно, самая громкая атмосфера, в которой я когда-либо играл, я насладился битвой. Просто решил написать, чтобы выразить признательность за невероятную поддержку, которую вы оказывали Жоао здесь, в Майами. Спокойной ночи всем», — написал де Минор на личной странице в соцсетях.

Благодаря своей победе над Фонсекой де Минор вернётся в топ-10 рейтинга ATP. Он сместит россиянина Даниила Медведева.