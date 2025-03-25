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«Я была храброй». Магда Линетт — о неожиданной победе над Кори Гауфф в Майами

«Я была храброй». Магда Линетт — о неожиданной победе над Кори Гауфф в Майами
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34-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт оценила свою победу над третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф в четвёртом круге на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) — 6:4, 6:4.

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 22:40 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

«Я была храброй. Мне удалось подкрепить это своей довольно надёжной игрой на подаче, потому что с ней действительно непросто. Даже если вы принимаете её подачу, она всё равно очень цепкая, продолжает биться, несмотря ни на что. Для меня было очень важно продолжать оказывать на неё давление, чтобы она чувствовала напряжение, для этого пришлось приложить много усилий», — приводит слова Линетт Punto de Break.

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