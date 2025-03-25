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Фонсека — о «Мастерсе» в Майами: у меня сложилось впечатление, что я играю в Бразилии

Фонсека — о «Мастерсе» в Майами: у меня сложилось впечатление, что я играю в Бразилии
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60-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека оценил мощную поддержку болельщиков из Бразилии на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). На каждом матче Фонсеки трибуны были заполнены.

«У меня сложилось впечатление, что я играю в Бразилии, на самом деле. Я говорю не только о публике, но и о том, что организаторы отнеслись ко мне так, будто я в Бразилии, так что это был отличный опыт. Мне очень нравится этот турнир. Наверное, теперь это один из моих любимых. Я уже знал, что трибуны будут заполнены, но не понимал, каково это будет изнутри, так что это был огромный опыт. Очень приятно быть здесь», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.

Жоао Фонсека проиграл в третьем круге австралийцу Алексу де Минору. Матч завершился со счётом 7:5, 5:7, 3:6.

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