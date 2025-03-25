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Ига Швёнтек — об эмоциях: в Польше любят сосредотачиваться на каждой мелочи

Ига Швёнтек — об эмоциях: в Польше любят сосредотачиваться на каждой мелочи
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек объяснила, почему опубликовала объёмный пост в соцсетях с объяснениями своего поведения на последних турнирах.

«Я объяснила, почему в последнее время с моей стороны было больше разочарований, чем обычно. Во время турнира я не проверяю, что происходит в социальных сетях, но, конечно, в Польше иногда бывает нелегко.

За рубежом люди гораздо более отстранены от того, что происходит с игроками и спортсменами в целом. Но дома любят сосредотачиваться на каждой мелочи, которая пошла не так. Хочу, чтобы там знали: это не лучший способ поддержать меня», — приводит слова Швёнтек Tennis World USA.

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