Зверев — о спаде: пришлось много тренироваться, пытался восстановить ритм и настрой

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о спаде в игре после выхода в финал Australian Open.

«Мне нужно играть хорошо, чтобы что-то изменить. Нужно, чтобы моя игра была на месте, удары работали, а моя уверенность росла на корте и за его пределами. Знаю, что хорошо чувствую мяч, могу многое с ним сделать, но в последние две недели я чувствовал себя не очень хорошо. Не видел, чтобы мои удары были на должном уровне.

Пришлось много тренироваться в это время, я пытался восстановить соревновательный ритм и обрести новый настрой. Поражение в первом матче в Индиан-Уэллсе дало мне две недели тренировок, поэтому я воспользовался этим временем, чтобы усердно поработать», — приводит слова Зверева Punto de Break.