Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — о спаде: пришлось много тренироваться, пытался восстановить ритм и настрой

Зверев — о спаде: пришлось много тренироваться, пытался восстановить ритм и настрой
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о спаде в игре после выхода в финал Australian Open.

«Мне нужно играть хорошо, чтобы что-то изменить. Нужно, чтобы моя игра была на месте, удары работали, а моя уверенность росла на корте и за его пределами. Знаю, что хорошо чувствую мяч, могу многое с ним сделать, но в последние две недели я чувствовал себя не очень хорошо. Не видел, чтобы мои удары были на должном уровне.

Пришлось много тренироваться в это время, я пытался восстановить соревновательный ритм и обрести новый настрой. Поражение в первом матче в Индиан-Уэллсе дало мне две недели тренировок, поэтому я воспользовался этим временем, чтобы усердно поработать», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Материалы по теме
«Он точно усложнил мне задачу». Зверев — о победе над Томпсоном в третьем круге в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android