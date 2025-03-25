Физиотерапевт Синнера: Джоковичу нужен враг, с которым можно бороться

Марио Паничи, физиотерапевт первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, рассказал, с каким настроением 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович выходит на матчи. Паничи работал с Джоковичем с 2019 по 2024 годы.

«Джокович превращает своё желание соревноваться в силу. Ноле, образно говоря, нужен враг, с которым можно бороться. Будь то зрители или соперник на корте, ему нужен такой заряд энергии. В прошлом, когда мы видели его слишком спокойным, мы пытались его разозлить. Это был метод, используемый для мотивации перед матчами. Но у других игроков иногда происходит наоборот», — приводит слова Паничи We love tennis.