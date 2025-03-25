Таусон — о поведении Бадосы: не думаю, что она моя фанатка, хотя я ей ничего не сделала

23-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон осталась недовольна поведением 11-й ракетки мира испанки Паулы Бадосы в их очном матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Майами (США).

Таусон считает, что во втором сете Бадоса «издевалась» над ней, похлопав после того, как датчанка сделала укороченный удар, до которого испанка не дотянулась. По ходу матча Бадоса испытывала проблемы со спиной.

«Судья подумал, что она сказала мне: «Хорошо сыграно», но я почти на 100% уверена, что она этого не говорила. Не знаю, почему мне нельзя сделать укороченный только потому, что она была травмирована. Не совсем понимаю, какое отношение это имеет ко мне, но она, очевидно, считала, что это неправильно.

Я ничего не могу с этим поделать. Не думаю, что она [Бадоса] — моя самая большая фанатка. Даже не знаю почему, ведь я ничего ей не сделала», — приводит слова Таусон TennisUpToDate.

Бадоса победила Таусон с итоговым счётом 6:3, 7:6 (7:3). Однако затем испанка снялась ещё до начала своего матча 1/8 финала с филиппинкой Александрой Эалой.