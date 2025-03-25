Журналист: 411 — победы Джоковича на «Мастерсах». Медведев в 29 лет не выиграл 400 матчей

Французский журналист Бенуа Майлин сравнил рекорд по победам на турнирах серии «Мастерс» 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича с общим количеством побед чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева.

«411. Нет, это не число рекордов Джоковича. Хотя. 411 — число побед Новака на турнирах серии «Мастерс». Это просто монументально. Когда мы узнаём, что Медведев в свои 29 лет ещё не выиграл 400 матчей во всех турнирах...» — написал Майлин на личной странице в соцсети Х.

По состоянию на 25 марта Даниил Медведев выиграл 391 матч на турнирах ATP в одиночном разряде. Ранее стало известно, что он покинет топ-10 мирового рейтинга впервые с 2023 года.