«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 25 на 26 марта
Сегодня, 25 марта, и в ночь на 26 марта мск пройдут матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвёртого круга соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Четвёртый круг. Расписание 25-26 марта (время московское):
- 18:00. Григор Димитров (Болгария) — Брэндон Накашима (США)
- 19:00. Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Корда (США)
- 19:30. Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина)
- 21:00. Тейлор Фриц (США) — Адам Уолтон (Австралия)
- 22:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия)
- 23:00. Алекс де Минор (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия)
- 02:00. Томаш Махач (Чехия) — Якуб Меншик (Чехия)
- 03:30. Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция)
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