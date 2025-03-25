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«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 25 на 26 марта

«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 25 на 26 марта
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Сегодня, 25 марта, и в ночь на 26 марта мск пройдут матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвёртого круга соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Четвёртый круг. Расписание 25-26 марта (время московское):

  • 18:00. Григор Димитров (Болгария) — Брэндон Накашима (США)
  • 19:00. Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Корда (США)
  • 19:30. Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина)
  • 21:00. Тейлор Фриц (США) — Адам Уолтон (Австралия)
  • 22:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия)
  • 23:00. Алекс де Минор (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия)
  • 02:00. Томаш Махач (Чехия) — Якуб Меншик (Чехия)
  • 03:30. Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция)
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