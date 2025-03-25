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«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 25 на 26 марта

Сегодня, 25 марта, и в ночь на 26 марта мск пройдут матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвёртого круга соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Четвёртый круг. Расписание 25-26 марта (время московское):