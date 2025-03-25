Зверев: чувствовал, что могу взять титул Australian Open. В финале Синнер меня переиграл

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вспомнил поражение в финале Australian Open — 2025.

«Australian Open был очень сложным для меня, поскольку я чувствовал, что могу дойти до конца и взять титул. Янник показал невероятный теннис в финале и переиграл меня во всех аспектах. Мне было очень грустно уступить ещё один финал «Большого шлема», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

В финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 Зверев уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Синнер победил со счётом 6:3, 7:6, 6:3. Немец проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере.