Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 25 на 26 марта

Сегодня, 25 марта, и в ночь на 26 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвертьфинальной стадии соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Четвертьфиналы. Расписание 25-26 марта (время московское):

21:00. Магда Линетт (Польша) — Жасмин Паолини (Италия)

02:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка — американская теннисистка Даниэль Коллинз, в прошлогоднем финале обыгравшая Елену Рыбакину из Казахстана.