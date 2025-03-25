«Физически я сдохла». Анастасия Павлюченкова — о выступлении на турнире в Майами

47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё выступление на турнире WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она уступила польке Магде Линетт (6:7, 2:6).

Турнир в Майами был первым для россиянки за месяц. Она не играла из-за вирусной инфекции.

«Мне доктор дал зелёный свет полететь в Майами. Мне кажется, это была так себе авантюра, потому что я не готовилась. Мне хотелось попробовать сыграть, вернуться в ритм, потому что опасно вылетать на месяц из тура. Я очень даже неплохо смотрелась в первом сете, но физически просто я сдохла. Надо быть реальной, после таких болезней надо приходить в физическую форму, чем я сейчас и занимаюсь», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше».