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«Физически я сдохла». Анастасия Павлюченкова — о выступлении на турнире в Майами

«Физически я сдохла». Анастасия Павлюченкова — о выступлении на турнире в Майами
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47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё выступление на турнире WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она уступила польке Магде Линетт (6:7, 2:6).

Турнир в Майами был первым для россиянки за месяц. Она не играла из-за вирусной инфекции.

«Мне доктор дал зелёный свет полететь в Майами. Мне кажется, это была так себе авантюра, потому что я не готовилась. Мне хотелось попробовать сыграть, вернуться в ритм, потому что опасно вылетать на месяц из тура. Я очень даже неплохо смотрелась в первом сете, но физически просто я сдохла. Надо быть реальной, после таких болезней надо приходить в физическую форму, чем я сейчас и занимаюсь», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше».

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