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Беккер поспорил с болельщицей, которая резко высказалась о бразильских фанатах Фонсеки

Беккер поспорил с болельщицей, которая резко высказалась о бразильских фанатах Фонсеки
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался об активной поддержке бразильских болельщиков в матче третьего круга на «Мастерсе» в Майами между бразильцем Жоао Фонсекой и австралийцем Алексом де Минором.

Одна из пользовательниц соцсети Х написала: «Без негатива к Фонсеке, но эти зрители — это нечто. Их нельзя пускать на трибуны. Это почти похоже на чёртов футбольный матч, а не на теннис. Боже мой, я никогда ничего подобного не видела. Демона (де Минора) почти не поддерживают».

Беккер ответил: «При всём уважении, ты абсолютно неправа в своём мнении! Теннису нужны игроки, которые привлекают зрителей и создают атмосферу, как когда играл Фонсека… они болели не против де Минора, а за молодого парня из Бразилии...»

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