Новак Джокович сыграет на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде впервые с 2022 года

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сыграет на грунтовом турнире категории ATP-1000 в Мадриде (Испания). Он пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в социальных сетях.

Новак Джокович сыграет на «Мастерсе» в Мадриде впервые с 2022 года. Он выигрывал титулы в испанской столице трижды — в 2011, 2016 и 2019 годах. Общий баланс побед и поражений — 30-9.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде является российский теннисист Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он одолел представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.