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«Была ужасна во всём». Кори Гауфф — о поражении от Линетт на турнире в Майами

«Была ужасна во всём». Кори Гауфф — о поражении от Линетт на турнире в Майами
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Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оценила уровень своей игры в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Американка проиграла 34-й ракетке мира польской спортсменке Магде Линетт (4:6, 4:6).

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 22:40 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

В матче с Магдой Линетт 21-летняя Кори Гауфф допустила 12 двойных ошибок и сделала 45 невынужденных ошибок.

«Сегодня всё было не очень. Да и вообще в последние несколько недель. Я пытаюсь с этим разобраться. Конечно, я не рада. Это был один из тех дней, когда я чувствовала, что была ужасна во всём на корте», — приводит слова Гауфф Tennis365.

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