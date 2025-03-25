«Была ужасна во всём». Кори Гауфф — о поражении от Линетт на турнире в Майами

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оценила уровень своей игры в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Американка проиграла 34-й ракетке мира польской спортсменке Магде Линетт (4:6, 4:6).

В матче с Магдой Линетт 21-летняя Кори Гауфф допустила 12 двойных ошибок и сделала 45 невынужденных ошибок.

«Сегодня всё было не очень. Да и вообще в последние несколько недель. Я пытаюсь с этим разобраться. Конечно, я не рада. Это был один из тех дней, когда я чувствовала, что была ужасна во всём на корте», — приводит слова Гауфф Tennis365.