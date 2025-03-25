Радукану — об успехе в Майами: я ни о чём не думаю. Просто борюсь и следую инстинктам

60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё успешное выступление на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале она сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

«Больше всего я горжусь тем, что нашла в себе дух соперничества и была готова к каждому мячу. Это то, чего мне не хватало в последние месяцы и даже годы. Моя самая большая победа — обретение чувства голода, соперничества на корте, желание бежать за каждым мячом.

Я выхожу на корт, зная, что буду бороться за каждое очко. Пока что это работает. Я меньше о чём-то думаю, что, скорее всего, хорошо, и пытаюсь дать волю креативности, потому что именно тогда я играю в свой лучший теннис. Я ни о чём не думаю, просто борюсь за каждый мяч и следую своим инстинктам», — приводит слова Радукану Punto de Break.