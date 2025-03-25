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«Наш теннис здоров». Берреттини — о результатах итальянцев во время отсутствия Синнера

«Наш теннис здоров». Берреттини — о результатах итальянцев во время отсутствия Синнера
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о результатах своих соотечественников во время отсутствия первой ракетки мира Янника Синнера.

«Мы пытаемся сделать всё, что в наших силах, даже в отсутствие Янника, который, очевидно, является лидером нашего движения, но мы стараемся совершенствоваться и нести флаг вперёд. Для меня это первый выход в раунд 1/8 финала здесь, в Майами. Итальянский теннис здоров, и мы приносим отличные результаты», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Маттео Берреттини вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами, обыграв Зизу Бергса со счётом 6:4, 6:4. Далее он встретится с австралийцем Алексом де Минором. Его соотечественник Лоренцо Музетти также вышел в 1/8 финала в Майами и встретится с Новаком Джоковичем. Жасмин Паолини за выход в полуфинал «тысячника» в Майами поспорит с Магдой Линетт из Польши.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в начале мая на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

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