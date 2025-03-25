«Придётся потрудиться». Фис рассказал, что должен сделать, чтобы обыграть Зверева в Майами

18-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым на «Мастерсе» в Майами (США).

«Он второй номер в мире, лучший игрок на данный момент, это очевидно. Мне придётся потрудиться. Он очень хорошо подаёт, отлично играет с задней линии. Чтобы выиграть этот матч, мне нужно сделать почти идеальную копию. В прошлом году мы играли друг с другом три раза. Знаю, чего ожидать, он тоже знает, чего ожидать. Постараюсь бороться до конца, а там посмотрим», — приводит слова Фиса L'Équipe.

Напомним, в третьем круге соревнований Артюр Фис обыграл Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (13:11), 5:7, 6:2. Зверев на этом же этапе оказался сильнее Джордана Томпсона (7:5, 6:4).