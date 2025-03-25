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«Придётся потрудиться». Фис рассказал, что должен сделать, чтобы обыграть Зверева в Майами

«Придётся потрудиться». Фис рассказал, что должен сделать, чтобы обыграть Зверева в Майами
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18-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым на «Мастерсе» в Майами (США).

Майами (м). 4-й круг
26 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Он второй номер в мире, лучший игрок на данный момент, это очевидно. Мне придётся потрудиться. Он очень хорошо подаёт, отлично играет с задней линии. Чтобы выиграть этот матч, мне нужно сделать почти идеальную копию. В прошлом году мы играли друг с другом три раза. Знаю, чего ожидать, он тоже знает, чего ожидать. Постараюсь бороться до конца, а там посмотрим», — приводит слова Фиса L'Équipe.

Напомним, в третьем круге соревнований Артюр Фис обыграл Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (13:11), 5:7, 6:2. Зверев на этом же этапе оказался сильнее Джордана Томпсона (7:5, 6:4).

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