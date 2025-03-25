«Оказывать давление и быть осторожной». Линетт — о будущем матче с Паолини в Майами

34-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт высказалась о предстоящей четвертьфинальной встрече с итальянкой Жасмин Паолини на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

«В прошлый раз мы обе очень хорошо отбивали, поэтому я хорошо знаю, насколько она сильна в этом. Мне придётся оказывать большое давление на её подачу и быть осторожной. Знаю, что корт будет немного быстрее и мне нужно адаптировать свою игру. Надеюсь, смогу проявить ту же дисциплину и конкурентоспособность, что и в игре с Гауфф», — приводит слова Линетт Ubitennis.

Напомним, в четвёртом круге Линетт обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:4.