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«Оказывать давление и быть осторожной». Линетт — о будущем матче с Паолини в Майами

«Оказывать давление и быть осторожной». Линетт — о будущем матче с Паолини в Майами
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34-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт высказалась о предстоящей четвертьфинальной встрече с итальянкой Жасмин Паолини на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Майами (ж). 1/4 финала
25 марта 2025, вторник. 21:00 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
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Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«В прошлый раз мы обе очень хорошо отбивали, поэтому я хорошо знаю, насколько она сильна в этом. Мне придётся оказывать большое давление на её подачу и быть осторожной. Знаю, что корт будет немного быстрее и мне нужно адаптировать свою игру. Надеюсь, смогу проявить ту же дисциплину и конкурентоспособность, что и в игре с Гауфф», — приводит слова Линетт Ubitennis.

Напомним, в четвёртом круге Линетт обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:4.

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