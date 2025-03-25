Онс Жабер высказалась о состоянии здоровья после снятия с матча с Паолини в Майами
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30-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер в социальных сетях высказалась о своём состоянии здоровья после снятия с матча третьего круга на турнире WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Всем привет. Хотела сообщить вам о своём самочувствии. Врачи выявили небольшое мышечное растяжение, и это хорошая новость. Это означает, что я смогу вернуться на корт, как только буду уверена, что моя нога полностью восстановилась. Невероятно благодарна за все ваши сообщения и поддержку, это действительно много значит для меня», — написала Жабер в социальных сетях.
Напомним, в третьем круге в Майами с итальянкой Жасмин Паолини Жабер снялась по ходу первого сета при счёте 4:3.
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