Онс Жабер высказалась о состоянии здоровья после снятия с матча с Паолини в Майами

30-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер в социальных сетях высказалась о своём состоянии здоровья после снятия с матча третьего круга на турнире WTA-1000 в Майами (США).

«Всем привет. Хотела сообщить вам о своём самочувствии. Врачи выявили небольшое мышечное растяжение, и это хорошая новость. Это означает, что я смогу вернуться на корт, как только буду уверена, что моя нога полностью восстановилась. Невероятно благодарна за все ваши сообщения и поддержку, это действительно много значит для меня», — написала Жабер в социальных сетях.

Напомним, в третьем круге в Майами с итальянкой Жасмин Паолини Жабер снялась по ходу первого сета при счёте 4:3.