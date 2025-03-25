Томаш Махач снялся с матча четвёртого круга «Мастерса» в Майами
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21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач снялся с матча четвёртого круга на «Мастерсе» в Майами (США) из-за состояния здоровья.
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 18:35 МСК
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
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Якуб Меншик
Я. Меншик
Махач должен был сыграть со своим соотечественником 54-й ракеткой мира Якубом Меншиком, который теперь в четвертьфинале соревнований встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который сейчас отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в начале мая на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).
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