Томаш Махач снялся с матча четвёртого круга «Мастерса» в Майами

21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач снялся с матча четвёртого круга на «Мастерсе» в Майами (США) из-за состояния здоровья.

Махач должен был сыграть со своим соотечественником 54-й ракеткой мира Якубом Меншиком, который теперь в четвертьфинале соревнований встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который сейчас отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в начале мая на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).