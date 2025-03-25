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Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами. В четвёртом круге он обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 7:5.

Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 18:10 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Димитров 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Накашимы пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Димитров поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова.

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