Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Поделиться
Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами. В четвёртом круге он обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 7:5.
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 18:10 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Димитров 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Накашимы пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Димитров поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2025
-
19:40
-
18:55
-
18:38
-
18:17
-
18:05
-
17:42
-
16:31
-
16:22
-
16:07
-
15:36
-
15:20
-
15:01
-
14:35
-
14:00
-
13:30
-
13:19
-
13:03
-
12:31
-
11:44
-
11:27
-
10:51
-
10:27
-
10:02
-
09:50
-
09:42
-
08:30
-
07:15
-
07:11
-
06:42
-
05:39
-
04:44
-
04:40
-
04:07
-
03:23
-
02:36