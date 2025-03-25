«Паранойя — одно из правильных слов». Даниил Медведев — о допинг-деле Иги Швёнтек

Чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев высказался о допинг-деле второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, заявив, что количество указанных добавок в её декларации (14) не так уж велико.

«Это не так уж и много. Послушайте, в теннисе можно заболеть. В обычной жизни ты принимаешь один парацетамол, и всё нормально. В теннисе ты заболел, у тебя матч на следующий день, ты пытаешься принять витамин C, D, B, парацетамол, всё, что помогает. Вот вам, 10 добавок только из-за болезни.

Так что думаю, что не удивлюсь, если увижу 30, 13. Удивился, если бы увидел, что кто-то из первых лиц указал в своей декларации четыре добавки. Был бы действительно шокирован.

Паранойя — одно из правильных слов, но другое слово — страх, так как, что бы вы ни принимали, вы, по сути, ничего не знаете.

Мы все принимаем протеин, кто-то принимает креатин, BCAA, омега-3. Это базовые вещи, которые принимают многие нормальные люди, которые просто помогают здоровью. И никогда не знаешь, что с ними случится. Например, какой-то парень в какой-то лаборатории, я даже не знаю, где их производят, просто ошибся. И обычному человеку будет всё равно. А для кого-то другого это может разрушить его жизнь. Так что да, вы в стрессе», — приводит слова Медведева The National.