«Не понимаю, как могу доверять системе». Соболенко — о допинге Синнера и Швёнтек

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что из-за допинг-дел итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек она не может доверять системе.

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«Если кто-то использует на вас крем и у вас будет положительный результат, то они примутся за вас. Ты просто начинаешь бояться системы. Не понимаю, как я могу доверять системе. Думаю, когда всплыли эти два случая с Игой и Янником. Не очень верю, что они что-то сделали, но просто считаю, что нужно быть слишком внимательным ко всему, что тебя окружает», — приводит слова Соболенко The National.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в начале мая на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Ига Швёнтек была временно отстранена с 12 сентября 2024 года, после чего подала апелляцию и пропустила три турнира.