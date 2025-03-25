Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Наша бразильская дива». Соболенко показала футболку с её изображением от фанатов

«Наша бразильская дива». Соболенко показала футболку с её изображением от фанатов
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась фото футболки с её изображением, которую теннисистке подарили фанаты на турнире WTA-1000 в Майами (США).

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Сумасшедшие девушки-фанатки. P.S. Спасибо за классную футболку», — подписала снимки Соболенко.

«Наша бразильская дива», — написано на футболке.

На турнире в Майами Соболенко вышла в четвертьфинал. В четвёртом круге она обыграла действующую чемпионку соревнований американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 6:4. За выход в полуфинал Соболенко поспорит с Чжэн Циньвэнь из Китая.

После победы над Коллинз в интервью на корте Соболенко отметила, как много бразильцев пришло посмотреть матч.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
«Не понимаю, как могу доверять системе». Соболенко — о допинге Синнера и Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android