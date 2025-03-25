«Наша бразильская дива». Соболенко показала футболку с её изображением от фанатов

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась фото футболки с её изображением, которую теннисистке подарили фанаты на турнире WTA-1000 в Майами (США).

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Сумасшедшие девушки-фанатки. P.S. Спасибо за классную футболку», — подписала снимки Соболенко.

«Наша бразильская дива», — написано на футболке.

На турнире в Майами Соболенко вышла в четвертьфинал. В четвёртом круге она обыграла действующую чемпионку соревнований американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 6:4. За выход в полуфинал Соболенко поспорит с Чжэн Циньвэнь из Китая.

После победы над Коллинз в интервью на корте Соболенко отметила, как много бразильцев пришло посмотреть матч.