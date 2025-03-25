Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матчи мужской сетки Miami Open прерваны из-за дождя

Матчи мужской сетки Miami Open прерваны из-за дождя
Комментарии

Матчи 4-го круга «Мастерса» в Майами (США) между французом Гаэлем Монфисом и американским теннисистом Себастьяном Кордой, а также норвежцем Каспером Руудом и Франсиско Серундоло из Аргентины, проходящие в данный момент, прерваны из-за дождя.

В игре между Монфисом и Кордой счёт по сетам в данный момент 1-1. В третьем сете на момент остановки американец вёл по геймам 4:3. Во встрече Рууда и Серундоло счёт 1-0 в пользу аргентинца. Игра была прервана при счёте 5:1 в пользу последнего во втором сете.

Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 19:15 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 3
6 		2 4
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
4 		1
6 		5
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Мужской турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд соревнований составил $ 9 193 540.

Отметим, что на данный момент ни в мужской, ни в женской сетке уже не осталось российских представителей.

Турнирная сетка ATP-1000 в Майами
Материалы по теме
Сафиуллин в Майами проиграл 19-летнему чеху. Россиян в одиночных сетках не осталось
Сафиуллин в Майами проиграл 19-летнему чеху. Россиян в одиночных сетках не осталось
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android