Матчи мужской сетки Miami Open прерваны из-за дождя
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Матчи 4-го круга «Мастерса» в Майами (США) между французом Гаэлем Монфисом и американским теннисистом Себастьяном Кордой, а также норвежцем Каспером Руудом и Франсиско Серундоло из Аргентины, проходящие в данный момент, прерваны из-за дождя.
В игре между Монфисом и Кордой счёт по сетам в данный момент 1-1. В третьем сете на момент остановки американец вёл по геймам 4:3. Во встрече Рууда и Серундоло счёт 1-0 в пользу аргентинца. Игра была прервана при счёте 5:1 в пользу последнего во втором сете.
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 19:15 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|4
Себастьян Корда
С. Корда
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Остановлен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|5
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Мужской турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд соревнований составил $ 9 193 540.
Отметим, что на данный момент ни в мужской, ни в женской сетке уже не осталось российских представителей.
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