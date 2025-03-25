Меншик — о снятии Махача в Майами: ждал красно-бело-синего дерби, но сделаем это позже

54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в социальных сетях опубликовал пост после снятия его соотечественника Томаша Махача с их матча четвёртого круга на «Мастерсе» в Майами (США).

«Поправляйся скорее, Томаш! С нетерпением ждал красно-бело-синего дерби в Майами, но мы сделаем это позже ещё много раз!» — написал Меншик в социальных сетях.

Якуб Меншик в четвертьфинале соревнований встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова.