Меншик — о снятии Махача в Майами: ждал красно-бело-синего дерби, но сделаем это позже
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54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в социальных сетях опубликовал пост после снятия его соотечественника Томаша Махача с их матча четвёртого круга на «Мастерсе» в Майами (США).
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 18:35 МСК
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
Rt
|1
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|3
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Якуб Меншик
Я. Меншик
«Поправляйся скорее, Томаш! С нетерпением ждал красно-бело-синего дерби в Майами, но мы сделаем это позже ещё много раз!» — написал Меншик в социальных сетях.
Якуб Меншик в четвертьфинале соревнований встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова.
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