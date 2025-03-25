Бывшая первая ракетка Великобритании, шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема» Тим Хенмэн назначен вице-капитаном команды Европы на Кубке Лэйвера.

«Я очень рад присоединиться к команде Европы в качестве вице-капитана. Наблюдая за Кубком Лэйвера в качестве эксперта и своими глазами наблюдая интенсивность, качество тенниса, страсть и взаимодействие между игроками на скамейке запасных, я понимаю, насколько это особенное событие. Приглашение Янника Ноа принять участие на соревнованиях — большая честь для меня, с нетерпением жду возможности поработать вместе с ним и командой, чтобы продолжить победные традиции Европы», — приводит слова Хенмэна официальный сайт Кубка Лэйвера.

Напомним, чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 французский теннисист Янник Ноа в этом году дебютирует в качестве капитана сборной Европы на Кубке Лэйвера. Ноа и Хенман сразятся с командой Андре Агасси.