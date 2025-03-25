Энен — о раннем поражении Алькараса в Майами: на него оказано огромное давление

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен высказалась о поражении третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на старте «Мастерса» в Майами (США).

«Видно, что он проходит через фазы размышлений. Ему 21 год, он выиграл четыре турнира «Большого шлема», но ему ещё многому предстоит научиться, чтобы пережить более трудные времена. Что люди говорят о Карлосе Алькарасе с момента его появления в туре? То, что он предлагает нам в плане тенниса, просто необыкновенно, мы любим смотреть на его игру, он тот игрок, за развитием которого мы любим наблюдать больше всего. И он всё это знает, всё это слышит, потому что вы всё равно слышите, их больше нельзя от этого защитить, и это оказывает огромное давление на его плечи. Для меня приход Фонсеки и тот факт, что вокруг него столько шума, меня немного пугает», — приводит слова Энен We love tennis.

Напомним, Карлос Алькарас во втором круге в Майами проиграл Давиду Гоффену со счётом 7:5, 4:6, 3:6.