Энен — о раннем поражении Алькараса в Майами: на него оказано огромное давление

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен высказалась о поражении третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на старте «Мастерса» в Майами (США).
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«Видно, что он проходит через фазы размышлений. Ему 21 год, он выиграл четыре турнира «Большого шлема», но ему ещё многому предстоит научиться, чтобы пережить более трудные времена. Что люди говорят о Карлосе Алькарасе с момента его появления в туре? То, что он предлагает нам в плане тенниса, просто необыкновенно, мы любим смотреть на его игру, он тот игрок, за развитием которого мы любим наблюдать больше всего. И он всё это знает, всё это слышит, потому что вы всё равно слышите, их больше нельзя от этого защитить, и это оказывает огромное давление на его плечи. Для меня приход Фонсеки и тот факт, что вокруг него столько шума, меня немного пугает», — приводит слова Энен We love tennis.
Напомним, Карлос Алькарас во втором круге в Майами проиграл Давиду Гоффену со счётом 7:5, 4:6, 3:6.
- 25 марта 2025
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