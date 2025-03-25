Появились сведения о хейтере, донимавшем Швёнтек во время её тренировки в Майами

Стала известна информация о хейтере, который донимал личными вопросами вторую ракетку мира польскую теннисистку Игу Швёнтек во время её тренировки в Майами (США), где она в эти дни борется за титул на местном «тысячнике».

Как сообщает L'Equipe со ссылкой на польские СМИ, подозреваемым является 40-летний поляк, проживающий во Флориде. Его описывают как «примитивного и вульгарного, ослеплённого навязчивой ненавистью ко второму номеру рейтинга».

Напомним, во время инцидента злопыхатель призывал теннисистку позвонить своей матери, а также оскорблял психолога Иги.

Ранее сообщалось, что мужчина неоднократно словесно нападал на Швёнтек в социальной сети Х с аккаунта DzonnyBravo, который в данный момент уже удалил.