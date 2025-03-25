Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Появились сведения о хейтере, донимавшем Швёнтек во время её тренировки в Майами

Появились сведения о хейтере, донимавшем Швёнтек во время её тренировки в Майами
Комментарии

Стала известна информация о хейтере, который донимал личными вопросами вторую ракетку мира польскую теннисистку Игу Швёнтек во время её тренировки в Майами (США), где она в эти дни борется за титул на местном «тысячнике».

Как сообщает L'Equipe со ссылкой на польские СМИ, подозреваемым является 40-летний поляк, проживающий во Флориде. Его описывают как «примитивного и вульгарного, ослеплённого навязчивой ненавистью ко второму номеру рейтинга».

Напомним, во время инцидента злопыхатель призывал теннисистку позвонить своей матери, а также оскорблял психолога Иги.

Ранее сообщалось, что мужчина неоднократно словесно нападал на Швёнтек в социальной сети Х с аккаунта DzonnyBravo, который в данный момент уже удалил.

Материалы по теме
Видео
Cтало известно, какие вопросы неизвестный задавал Иге Швёнтек с трибун в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android