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Ига Швёнтек имеет лучший показатель побед над чемпионками «тысячников» в этой категории

Ига Швёнтек имеет лучший показатель побед над чемпионками «тысячников» в этой категории
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек (17,7%, 37-10) имеет лучший показатель побед среди всех игроков на турнирах WTA-1000 над бывшими чемпионками «тысячников» — минимум пять матчей.

Швёнтек также наравне с Петрой Квитовой уступает только белорусской теннисистке Виктории Азаренко (41) по количеству побед в матчах WTA-1000 над бывшими чемпионками с момента введения формата в 2009 году. На счету Швёнтек и Квитовой по 37 побед.

На «тысячнике» в Майами Швёнтек вышла в четвертьфинал, где встретится с Александрой Эалой из Филиппин. Действующей чемпионкой соревнований является Даниэль Коллинз.

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