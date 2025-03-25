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«Привык играть в таких условиях». Тейлор Фриц — о погоде на «Мастерсе» в Майами

«Привык играть в таких условиях». Тейлор Фриц — о погоде на «Мастерсе» в Майами
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о погодных условиях на турнире категории «Мастерс» в Майами (США).

«Спокойно к этому отношусь. Привык играть в таких условиях, но очевидно, что постоянная влажность не является положительным фактором для нас, теннисистов. В понедельник было, конечно, теплее, чем обычно, но в итоге не так невыносимо. Остаётся надеяться, что такие дни с постоянными порывами ветра не наступят, потому что иначе это уже не теннис в таких условиях», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Напомним, на турнире в Майами Тейлор Фриц вышел в четвёртый круг, где встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.

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