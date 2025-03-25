Тейлор Фриц ответил, будет ли подача решающим аспектом в матче с Уолтоном в Майами

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящей встрече четвёртого круга с австралийцем Адамом Уолтоном на «Мастерсе» в Майами (США).

«Не думаю, что подача обязательно будет ключом к матчу. Конечно, мы оба отличные подающие, и это, безусловно, приведёт к тому, что шансов на приём будет мало. Поэтому весьма вероятно, что матч будет решён тем, кто сможет постепенно набирать важные очки. Потому что когда вы сталкиваетесь с противником, у которого нет отличной подачи, он, безусловно, во время матча предложит вам несколько возможностей и даст вам возможность войти в ритм с приёмом. С другой стороны, когда вы играете против кого-то, у кого подача является одним из его самых важных оружий, у вас может быть максимум пара возможностей сделать брейк, не больше. Поэтому думаю, что многое будет зависеть от того, как подающие подойдут к матчу», — сказал Фриц на пресс-конференции.