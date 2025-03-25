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«Надеюсь, скоро вернусь». Бадоса высказалась о снятии с турниров в Майами и Чарльстоне

«Надеюсь, скоро вернусь». Бадоса высказалась о снятии с турниров в Майами и Чарльстоне
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11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о снятии с турниров WTA-1000 в Майами и WTA-500 в Чарльстоне.

«Привет всем, как вы знаете, мне пришлось отказаться от участия в Майами и предстоящих турнирах. Очень грустно и тяжело справляться с болью и специально останавливаться и возвращаться каждый раз. Теперь нужно снова пройти через процесс восстановления… Надеюсь, скоро вернусь. Спасибо за постоянную поддержку», — написала Бадоса в социальных сетях.

Напомним, Бадоса получила травму спины в поединке третьего круга «тысячника» в Майами с датчанкой Кларой Таусон, которую обыграла со счётом 6:3, 7:6(7:3). После испанская теннисистка снялась с матча четвёртого круга с филиппинкой Александрой Эалой.

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