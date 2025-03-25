Кузнецова рассказала, почему теннисистки настаивают на равенстве призовых с мужчинами

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова объяснила, почему представительницы её пола в этом виде спорта заслуживают одинаковых призовых с мужчинами.

«Мы боремся за равенство, равенство призовых. Сейчас, кстати, на больших турнирах везде призовые одинаковые. Я тут не на стороне только женщин, я стараюсь быть лояльна. Я нейтральна, потому что на мужчин приходят больше смотреть. У ребят больше контрактов, ребята продают больше билетов. Но на девочек тоже приходят смотреть. И, как ты говоришь, теннис такой сексуальный, вроде девчонки в коротких юбках.

Женский теннис тоже привлекает зрителей, и мы жертвуем гораздо большим, чем мужчины: мы не можем иметь нормальную семью, мы не можем родить – ты можешь родить, но ты выпадешь на полтора года из карьеры. Больше нюансов, которые мы пропускаем. Мы заслуживаем одинаковых призовых.

Я никогда не понимала ребят, которые говорят: «Зачем вы будете столько же получать?» Мне всегда хотелось спросить: «А я что, твои деньги прошу?» Это деньги спонсоров, и, если посмотреть вообще спонсорские деньги, которые зарабатывают турниры, спортсменам отходит только примерно 15-20% от выигрыша. Просто поделите ровно деньги и успокойтесь, играйте, все будут зарабатывать, будет всё достойно и красиво», — сказала Кузнецова в подкасте Smol Talk.

39-летняя Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA, а также трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008).