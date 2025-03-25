Стало известно примерное время возобновления матчей на турнире в Майами

Матчи мужской и женской сетки турнира в Майами, некоторые из которых должны были проходить, а некоторые — уже закончиться к этой минуте, однако отложенные из-за дождя, возобновятся не ранее 17:00 по Майами (00:00 по московскому времени). Об этом сообщает пресс-служба турнира.
У мужчин в игре между французом Гаэлем Монфисом и представителем США Себастьяном Кордой счёт по сетам в данный момент 1-1. В третьем сете на момент остановки американец вёл по геймам 4:3. Во встрече норвежца Каспера Рууда и аргентинского теннисиста Франсиско Серундоло счёт 1-0 в пользу южноамериканца. Игра была прервана при счёте 5:1 в пользу последнего во втором сете.
У женщин в данный момент должен был проходить матч между полькой Магдой Линетт и итальянкой Жасмин Паолини, однако он до сих пор не начался.
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Отметим, что на данный момент ни в мужской, ни в женской сетке уже не осталось российских представителей.
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