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Стало известно примерное время возобновления матчей на турнире в Майами

Стало известно примерное время возобновления матчей на турнире в Майами
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Матчи мужской и женской сетки турнира в Майами, некоторые из которых должны были проходить, а некоторые — уже закончиться к этой минуте, однако отложенные из-за дождя, возобновятся не ранее 17:00 по Майами (00:00 по московскому времени). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

У мужчин в игре между французом Гаэлем Монфисом и представителем США Себастьяном Кордой счёт по сетам в данный момент 1-1. В третьем сете на момент остановки американец вёл по геймам 4:3. Во встрече норвежца Каспера Рууда и аргентинского теннисиста Франсиско Серундоло счёт 1-0 в пользу южноамериканца. Игра была прервана при счёте 5:1 в пользу последнего во втором сете.

У женщин в данный момент должен был проходить матч между полькой Магдой Линетт и итальянкой Жасмин Паолини, однако он до сих пор не начался.

Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 19:15 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 3
6 		2 4
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
4 		1
6 		5
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Майами (ж). 1/4 финала
25 марта 2025, вторник. 21:40 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Отметим, что на данный момент ни в мужской, ни в женской сетке уже не осталось российских представителей.

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