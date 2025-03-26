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Тейлор Фриц рассказал, чем отличается центральный корт в Майами от других на этом турнире

Тейлор Фриц рассказал, чем отличается центральный корт в Майами от других на этом турнире
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, чем отличается игра на центральном корте «Мастерса» в Майами от других кортов турнира.

«Когда был на корте, у меня никогда не было прямого восприятия этого, и думаю, что это чувство распространяется и на моих коллег. Единственный аспект, в котором я уверен, что игра на центральном корте вызывает раздражение, — это тот факт, что он в любом случае сильно отличается от других кортов. Очевидно, что он никогда не будет таким же, как другие корты, хотя бы потому, что он расположен на футбольном поле, в то время как остальные открытые корты были построены на асфальте и бетоне. Конечно, другая проблема возникает, когда вы играете на нём в то время суток, когда солнце ещё не полностью село и тень фактически разрезает корт надвое. Видимость с этой точки зрения становится очень сложной», — сказал Фриц на пресс-конференции.

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