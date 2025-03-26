Матч Зверева с Фисом в 4-м круге Miami Open перенесён на среду, 26 марта

Организаторы престижного теннисного турнира Miami Open внесли изменения в расписание матчей из-за проливных дождей обрушившихся на Флориду и прервавших ряд матчей.

Как сообщает пресс-служба турнира, матч 4-го круга между немцем Александром Зверевым и французским теннисистом Артюром Фисом, который должен был состояться 25 марта в 20:30 по Майами (26 марта 3:30 по Москве), состоится днём позже.

Также матч четвертьфинала женской сетки между полькой Магдой Линетт и итальянкой Жасмин Паолини состоится на корте Grandstand, а у мужчин австралиец Алекс де Минор и итальянский теннисист Маттео Берреттини сразятся на корте Butch Buchholz.

Отметим, что на данный момент ни в мужской, ни в женской сетке уже не осталось российских представителей.