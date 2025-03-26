Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч Зверева с Фисом в 4-м круге Miami Open перенесён на среду, 26 марта

Матч Зверева с Фисом в 4-м круге Miami Open перенесён на среду, 26 марта
Комментарии

Организаторы престижного теннисного турнира Miami Open внесли изменения в расписание матчей из-за проливных дождей обрушившихся на Флориду и прервавших ряд матчей.

Как сообщает пресс-служба турнира, матч 4-го круга между немцем Александром Зверевым и французским теннисистом Артюром Фисом, который должен был состояться 25 марта в 20:30 по Майами (26 марта 3:30 по Москве), состоится днём позже.

Также матч четвертьфинала женской сетки между полькой Магдой Линетт и итальянкой Жасмин Паолини состоится на корте Grandstand, а у мужчин австралиец Алекс де Минор и итальянский теннисист Маттео Берреттини сразятся на корте Butch Buchholz.

Отметим, что на данный момент ни в мужской, ни в женской сетке уже не осталось российских представителей.

Турнирная сетка ATP-1000 Miami Open
Турнирная сетка WTA-1000 Miami Open
Материалы по теме
Матчи мужской сетки Miami Open прерваны из-за дождя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android