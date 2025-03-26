Франсиско Серундоло вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв Каспера Рууда

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл шестую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:2.

В рамках встречи Серундоло шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Рууда четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Франсиско Серундоло встретится с болгарином Григором Димитровым.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова.