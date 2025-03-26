Франсиско Серундоло вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв Каспера Рууда
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами (США). В четвёртом круге он обыграл шестую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:2.
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
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Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В рамках встречи Серундоло шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Рууда четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Далее Франсиско Серундоло встретится с болгарином Григором Димитровым.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова.
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