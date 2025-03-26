38-летний Монфис уступил Корде и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
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38-летний французский теннисист 48-я ракетка мира Гаэль Монфис не смог выйти в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами. В матче четвёртого круга француз в трёх сетах уступил 25-й ракетке рейтинга американцу Себастьяну Корде. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 4:6.
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 19:15 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
Себастьян Корда
С. Корда
Матч продолжался 2 часа без учёта остановки из-за дождя. Корда сделал шесть подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Монфиса восемь эйсов, четыре двойных ошибки и два реализованный брейк-пойнта из трёх заработанных.
В четвертьфинале «Мастерса» Корда встретится с победителем встречи между 16-м в рейтинге итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и пятой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
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