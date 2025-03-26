Жасмин Паолини разгромила Магду Линетт и стала первой полуфиналисткой «тысячника» в Майами

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвертьфинала итальянка победила уверенно победила в двух сетах 34-ю ракетку мира польскую спортсменку Магду Линетт. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Линетт выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных.
В полуфинале турнира WTA-1000 в Майами Паолини сыграет с победительницей встречи, где сыграют первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и 22-летняя китаянка, занимающая девятую строчку рейтинга Чжэн Циньвэнь.
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