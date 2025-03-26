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Магда Линетт — Жасмин Паолини, результат матча 26 марта 2025, счёт 0:2, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами

Жасмин Паолини разгромила Магду Линетт и стала первой полуфиналисткой «тысячника» в Майами
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвертьфинала итальянка победила уверенно победила в двух сетах 34-ю ракетку мира польскую спортсменку Магду Линетт. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 01:10 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Линетт выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных.

В полуфинале турнира WTA-1000 в Майами Паолини сыграет с победительницей встречи, где сыграют первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и 22-летняя китаянка, занимающая девятую строчку рейтинга Чжэн Циньвэнь.

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
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