Джокович обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.