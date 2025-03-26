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Джокович обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Джокович обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал турнира в Майами
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:2, 6:2.

Майами (м). 4-й круг
26 марта 2025, среда. 01:35 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

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