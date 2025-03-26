Джокович обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал турнира в Майами
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:2, 6:2.
Майами (м). 4-й круг
26 марта 2025, среда. 01:35 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 марта 2025
-
03:00
-
02:25
-
01:17
-
00:51
-
00:48
-
00:24
- 25 марта 2025
-
23:46
-
23:34
-
23:23
-
23:17
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:26
-
21:53
-
21:40
-
21:29
-
21:08
-
21:02
-
20:40
-
20:32
-
19:40
-
18:55
-
18:38
-
18:17
-
18:05
-
17:42
-
16:31
-
16:22
-
16:07
-
15:36
-
15:20
-
15:01
-
14:35
-
14:00