Берреттини вышел в 1/4 финала турнира в Майами, обыграв де Минора

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа. В её рамках Берреттини шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.