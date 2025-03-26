Берреттини вышел в 1/4 финала турнира в Майами, обыграв де Минора
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:6 (9:7).
Майами (м). 4-й круг
26 марта 2025, среда. 01:40 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 7
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|7 9
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Встреча продолжалась 2 часа. В её рамках Берреттини шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.
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