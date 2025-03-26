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Фриц встретится с Берреттини в четвертьфинале турнира в Майами

Фриц встретится с Берреттини в четвертьфинале турнира в Майами
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Американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Австралии Адама Уолтона со счётом 6:3, 7:5.

Майами (м). 4-й круг
26 марта 2025, среда. 02:45 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Адам Уолтон
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Фриц четыре раза подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника два эйса и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира Фриц встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

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