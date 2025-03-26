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Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, результат матча 26 марта 2025, счёт 2:0, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами

Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвертьфинала белоруска победила в двух сетах девятую ракетку мира китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 03:40 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Соболенко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Циньвэнь выполнила три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных.

В полуфинале турнира WTA-1000 в Майами Соболенко сыграет с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Жасмин Паолини.

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
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