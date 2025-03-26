Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвертьфинала белоруска победила в двух сетах девятую ракетку мира китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.
Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 03:40 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Соболенко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Циньвэнь выполнила три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных.
В полуфинале турнира WTA-1000 в Майами Соболенко сыграет с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Жасмин Паолини.
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