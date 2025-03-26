Стала известна первая полуфинальная пара «тысячника» в Майами
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По итогам четвертьфинальных матчей определилась первая полуфинальная пара турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с итальянкой, седьмым номером рейтинга Жасмин Паолини.
В 1/4 финала Соболенко в двух сетах победила девятую ракетку мира китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь — 6:2, 7:5. На той же стадии Паолини разгромила 34-ю ракетку рейтинга Магду Линетт из Польши. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Матч между белоруской и итальянкой пройдёт 27 марта. Остальные полуфиналисты определятся в матчах, которые будут проходить в ночь с 26 на 27 марта.
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